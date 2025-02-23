 Ünlü çift Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı aşkını ilan etti!

Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı, aşkını ilan etti.



Çift, Yunanistan'a gitti.



İkili, Atina'da karelerini Instagram'dan paylaşarak, aşkını ilan etmiş oldu.

Şensoy, geçtiğimiz ay iş insanı Celal Can Algül'den ayrılmıştı.

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