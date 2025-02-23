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Ünlü çift Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı aşkını ilan etti!

Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı, Atina tatiliyle aşkını ilan etti. İşte detaylar...

Ünlü çift Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı aşkını ilan etti!

Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı, aşkını ilan etti.

Ünlü çift Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı aşkını ilan etti!
Çift, Yunanistan'a gitti.

Ünlü çift Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı aşkını ilan etti!
İkili, Atina'da karelerini Instagram'dan paylaşarak, aşkını ilan etmiş oldu.

 Ünlü çift Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı aşkını ilan etti!

Şensoy, geçtiğimiz ay iş insanı Celal Can Algül'den ayrılmıştı.

 

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