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Ünlü çift Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş düğün yaptı

Nisan ayında nikah masasına oturan Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş, bugün düğün yaptı. İşte detaylar...

Ünlü çift Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş düğün yaptı

Dağhan Külegeç, yedi yıldır birlikte olduğu Tuğba Aytaş ile nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş düğün yaptı
Çift, bugün Sapanca'daki bir otelde düğün yaptı.

Ünlü çift Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş düğün yaptı
İkilinin düğünden ilk pozunu ise Dağhan Külegeç'in annesi Ayşe Erbulak sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü çift Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş düğün yaptı
Dağhan Külegeç'in 2007-2011 yılları arasında ekrana gelen Kavak Yelleri dizisiyle yıldızı parlamıştı.

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