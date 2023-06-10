Ünlü çift Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş düğün yaptı

Dağhan Külegeç, yedi yıldır birlikte olduğu Tuğba Aytaş ile nikah masasına oturmuştu.



Çift, bugün Sapanca'daki bir otelde düğün yaptı.



İkilinin düğünden ilk pozunu ise Dağhan Külegeç'in annesi Ayşe Erbulak sosyal medya hesabından paylaştı.



Dağhan Külegeç'in 2007-2011 yılları arasında ekrana gelen Kavak Yelleri dizisiyle yıldızı parlamıştı.

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