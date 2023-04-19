 Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş evlendi

Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinde Efe karakterine hayat veren Dağhan Külegeç, evlendi.

Oyuncu, yedi yıldır beraber olduğu sevgilisi Tuğba Aytaş ile nikah masasına oturdu.



Külegeç, nikahtan karelerini Instagram'dan paylaştı.



Oyuncu fotoğrafına, "Resmileşti" notunu düştü.



Çifte, kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı geldi.

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