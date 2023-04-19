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Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş evlendi

Ünlü oyuncu Dağhan Külegeç, yedi yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tuğba Aytaş ile nikah masasına oturdu. İşte haberin detayları...

Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş evlendi

Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinde Efe karakterine hayat veren Dağhan Külegeç, evlendi.

 Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş evlendi

Oyuncu, yedi yıldır beraber olduğu sevgilisi Tuğba Aytaş ile nikah masasına oturdu.

Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş evlendi
Külegeç, nikahtan karelerini Instagram'dan paylaştı.

Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş evlendi
Oyuncu fotoğrafına, "Resmileşti" notunu düştü.

Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş evlendi
Çifte, kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı geldi.

Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş evlendi

 

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