 Ünlü çift Buse Arslan ile Çağrı Şensoy nişanlandı

Oyuncu Buse Arslan meslaktaşı Çağrı Şensoy’la evliliğe ilk adımı attı.

İkili dün akşam Buse Arslan’ın evinde aile arasında nişanlandı.



Başarılı oyuncular yaz aylarında evlenmeyi planlıyor.

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