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Oyuncu çift Buse Arslan ile Çağrı Şensoy 8 Temmuz'da evleniyor

Oyuncu çift Çağrı Şensoy ve Buse Arslan, yazın en sıra dışı düğününe imza atmaya hazırlanıyor. Çift, ünlü konukların huzurunda Bolu’da yapılacak bir kır düğünüyle birbirlerine ‘evet’ diyecek.

Oyuncu çift Buse Arslan ile Çağrı Şensoy 8 Temmuz'da evleniyor

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Çağrı Şensoy ve Buse Arslan, 8 Temmuz’da evleniyor! Büyük bir doğa âşığı olan çift, düğünlerini de tarzlarına uygun olarak yapmayı seçti. Bolu’da orman içinde hizmet veren Anakamp Hotel’de yapılacak kır düğünüyle dünyaevine girecek çiftin nikâh şahitliğini Yeşim Ceren Bozoğlu ve Salih Bademci üstlenecek.

Oyuncu çift Buse Arslan ile Çağrı Şensoy 8 Temmuz'da evleniyor
Nikâh şahitlerinin yanı sıra Burak Özçivit, Seray Kaya, Burak Çelik, Yeşim Salkım gibi birbirinden ünlü konukları için oteli 1 haftalığına kapatan çift, düğün için farklı aktiviteler planladı. Kamp ateşi ışığında romantik ambiyansın eşlik edeceği düğün töreni için çiftin stil danışmanlığını ise son dönemin yükselen ismi Mehtap Stefou üstlendi.

Oyuncu çift Buse Arslan ile Çağrı Şensoy 8 Temmuz'da evleniyor

Buse Arslan düğün boyunca Züleyha Kuru imzalı iki gelinlik giyecek, after party elbisesini ise Begüm Salihoğlu tasarımları arasından seçti. Çağrı Şensoy’un damatlık seçiminin ise Vakko olduğunu öğrendim. Yazın en sıra dışı düğününe imza atmaya hazırlanan çift, balayı içinse Phuket’e uçacak...

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