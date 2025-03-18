Ünlü çift Bekir Aksoy ve eşi Nazife Aksoy yeniden anne-baba oluyor

Bekir Aksoy ve eşi Nazife Aksoy, yeniden anne-baba oluyor. Çifti, yeni bebeklerinin olacağını duyurdu. Çiftin, Asil Aksoy adında bir oğlu bulunuyor.



Nazife Aksoy'un iki aylık hamile olduğu öğrenildi.

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