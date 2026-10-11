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Ümit Yılmaz ile Doğaçlama yeni sezonuyla başlıyor

Ümit Yılmaz ile Doğaçlama yeni sezonuyla başlıyor

Ümit Yılmaz ile Doğaçlama yeni sezonuyla başlıyor

Müziğin doğallığını, samimiyetini ve usta dokunuşlarını ekranlara taşıyan "Ümit Yılmaz ile Doğaçlama", heyecanla beklenen ikinci sezonuyla 12 Ekim’de yeniden izleyicisiyle buluşuyor. TRT Müzik ekranlarında yayınlanacak olan program, müziğin evrensel dilini ve enstrümanların büyülü dünyasını ustaları aracılığıyla müzikseverlerle buluşturmaya devam edecek.

Ümit Yılmaz ile Doğaçlama yeni sezonuyla başlıyor

Sazıyla, virtüözlüğüyle ve özgün yorumlarıyla tanınan Ümit Yılmaz’ın sunumuyla gerçekleşen "Doğaçlama", her bölümde birbirinden değerli konukları, sürpriz düetleri ve anlık müzikal sohbetleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Hiçbir kalıba sığmayan, tamamen o anın hissiyle ve doğallığıyla şekillenen performanslar, yeni sezonda da ekran başındakileri derin bir müzik yolculuğuna çıkaracak.

Ümit Yılmaz ile Doğaçlama yeni sezonuyla başlıyor

İlk bölümde Ümit Yılmaz kendisine program sezonu boyunca eşlik edecek “Ümit Yılmaz Ensemble” ekibiyle keyifli bir müzik dinletisi sunacak.

Ümit Yılmaz ile Doğaçlama yeni sezonuyla başlıyor
GÖRSEL DÜNYADA İBRAHİM KALIN ETKİSİ
Programın özgün atmosferini tamamlayan en önemli unsurlardan biri olan görsel dünya, bu bölümde de etkisini sürdürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın fotoğraf çalışmaları, doğaçlama performanslara eşlik ederek sahnedeki müzikal anlatıyı görsel bir katmanla derinleştiriyor. Kalın’ın objektifinden yansıyan kareler, anın ruhunu destekleyen bir arka plan oluşturarak müzikle görsel sanatlar arasında güçlü bir bağ kuruyor.

 Ümit Yılmaz ile Doğaçlama yeni sezonuyla başlıyor

Müziğin en saf ve en doğal halini keşfetmek isteyenler için "Ümit Yılmaz ile Doğaçlama", 2. sezonuyla 12 Ekim’den itibaren her pazartesi yeni bölümleriyle TRT Müzik’te!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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