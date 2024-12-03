Ülkü Hilal Çiftçi, Moana filminin final jeneriğini seslendirdi

Çiftçi, filmin final jeneriğinde yer alan “Denizlerin Ötesine”yi seslendirdi. Moana'nın bilinmeyenle yüzleştiği bu yolculukta hissettiği umut, cesaret ve keşif arzusunu vurgulayan şarkıya genç oyuncu büyüleyici yorumuyla derinlik kattı. ‎

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