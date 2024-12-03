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Ülkü Hilal Çiftçi, Moana filminin final jeneriğini seslendirdi

İnci Taneleri’ndeki performansıyla beğeni toplayan Ülkü Hilal Çiftçi, 29 Kasım'da sinemaseverlerle buluşan “Moana 2” filmi için şarkı söyledi.

Ülkü Hilal Çiftçi, Moana filminin final jeneriğini seslendirdi

Çiftçi, filmin final jeneriğinde yer alan “Denizlerin Ötesine”yi seslendirdi. Moana'nın bilinmeyenle yüzleştiği bu yolculukta hissettiği umut, cesaret ve keşif arzusunu vurgulayan şarkıya genç oyuncu büyüleyici yorumuyla derinlik kattı. ‎

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