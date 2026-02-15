 Uğur Aslan'dan anlamlı bağış

Uğur Aslan, vizyonda olan 'Olay Para' filmindeki yaptığı jestle takdir topladı.

Oyuncu, projeden alacağı ücreti Hatay'daki çocuklara bağışladı. Depremde ailesinden birçok kişiyi kaybeden Aslan'ın bu anlamlı hareketi yapımcıları ve oyuncuları duygulandırdı. Filmin başrol oyuncusu Kadir Polatcı, "Uğur Abi'ye, 'Abi böyle işimiz var, kendimiz yazdık, kendimiz yöneteceğiz' dedik. İki saat içinde senaryoyu beğendiğini söyleyip, 'Bütçe ne?' deyince şaşırdım, çünkü eskiden beri tanıyorum. Sorma sebebi başkaymış! Bana, 'Bu karaktere ayrılan bütçeyi almak istemiyorum. O bütçele Hatay'daki çocuklara eğitimden kullanabilmeleri için tablet alın' dedi. Güzel kalbiyle dahil oldu bize..." açıklamasını yaptı. Aslan'ın bu davranıştan sonra yapım şirketinin de deprem bölgesine bağışta bulunduğu öğrenildi.

