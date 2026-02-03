  • Video Galeri Foto Galeri
Ufuk Özkan organ nakli oldu! Doktorları oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden sevilen oyuncu Ufuk Özkan, 11 saat süren zorlu bir ameliyat geçirdi.

Medipol Sağlık Grubu Organ Nakli Bölümü hekimleri naklin başarıyla tamamlandığını ve sanatçının durumunun iyi olduğunu duyurdu. Türkiye’nin sevilen yüzü Ufuk Özkan, bir süredir mücadele ettiği hastalıkta en kritik eşiği aştı. Karaciğer yetmezliği teşhisiyle tedavi gören ünlü oyuncu, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü'nün deneyimli cerrahlarına emanet edildi. Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek liderliğindeki uzman ekip, operasyonun ardından sanatçının sağlık durumuna dair yüreklere su serpen açıklamalarda bulundu.

GECEYİ YOĞUN BAKIMDA GEÇİRECEK
Operasyonun planlandığı gibi başarılı ve sorunsuz şekilde geçtiğini dile getiren Prof. Dr. Onur Yaprak, “Türkiye’nin dört gözle beklediği ameliyatı bugün gerçekleştirdik. Ameliyat sırasında beklenmeyen herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Hastamız bu geceyi yoğun bakımda geçirecek. Yarın uyandırma aşamasını deneyeceğiz. Her şey yolunda giderse yüksek ihtimalle yarın ekstübe etmeyi planlıyoruz. Normal şartlarda yoğun bakımda kalış süresi bir ya da iki gün oluyor. Hastanede yatış süresi ise genellikle iki ila üç hafta arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİK
Yaklaşık üç yıldır Ufuk Özkan’ın sağlık sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Prof. Yaprak, “Bu süreçte kendisinin ne kadar çok sevildiğini hem bizlere hem de ailesine ulaşan mesajlar sayesinde yakından hissettik. Ameliyat sürecinde dualarıyla yanımızda olan tüms evenlerine teşekkür ediyoruz. Dualarını çok yakınımızda hissederek bu süreci yürüttük.
Onlar da iyi ki varlar. Sevenlerinin gözü aydın olsun” şeklinde konuştu.


AMELİYAT 11 SAAT SÜRDÜ
Prof. Dr. Murat Dayangaç, “Tüm cerrahi ekibimizle birlikte hem verici hem de alıcı ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Zorlu bir ameliyattı. Yaklaşık 10–11 saat süren yorucu bir operasyon oldu. Anestezi süreci ve cerrahi aşamalarla birlikte uzun sürmesini beklediğimiz bir ameliyattı, çünkü hastamız daha önce cerrahi işlemler geçirmişti. Ancak tüm süreci son derece başarılı biçimde tamamladık ve sonuçtan oldukça mutluyuz” dedi.

OLUMSUZLUK YOK
Bugün planladığımız ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Doç. Dr. Cenk Şimşek, “Hastamızı şimdi yoğun bakıma alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yakın takibine devam edeceğiz. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

