Ufuk'a ben evlenme teklifi ettim

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturarak hayatlarını birleştiren ikili, evliliğe giden yolda ilk adımı kimin attığını açıkladı.

Ufuk Beydemir’le tanışmadan önce hayranı olduğunu da itiraf eden İpek Filiz Yazıcı, “İlk adımı ben attım. Hareketleri ve tavırlarıyla bana umut verdi fakat hiçbir zaman açılmadı. O yüzden ben Ufuk’a teklif ettim” diyerek mutlu evliliklerinden bahsetti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.