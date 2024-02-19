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Ufuk'a ben evlenme teklifi ettim

Dream Türk TV’nin sevilen programı Emel Yalçın ve Sertaç Akkaya ile Müzik Evinde’nin bu haftaki konuğu başarılı oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve ünlü söz yazarı ve şarkıcı Ufuk Beydemir oldu.

Ufuk'a ben evlenme teklifi ettim

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturarak hayatlarını birleştiren ikili, evliliğe giden yolda ilk adımı kimin attığını açıkladı.

Ufuk Beydemir’le tanışmadan önce hayranı olduğunu da itiraf eden İpek Filiz Yazıcı, “İlk adımı ben attım. Hareketleri ve tavırlarıyla bana umut verdi fakat hiçbir zaman açılmadı. O yüzden ben Ufuk’a teklif ettim” diyerek mutlu evliliklerinden bahsetti.

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