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Türkler ve Yunanlar arasındaki tartışma yeniden alevlendi: Baklava kime ait?

Türkiye ile Yunanistan arasında uzun zamandır devam eden baklava tartışması bir kez daha gündemde. Uluslararası araştırmalara imza atan Areda Survey’in iki ülkede eşzamanlı olarak bin 848 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre Yunanların yüzde 62,7’si baklavanın kendilerine ait olduğunu düşünüyor. Türklerde ise bu rakam yüzde 95,4 olarak göze çarpıyor.

Türkler ve Yunanlar arasındaki tartışma yeniden alevlendi: Baklava kime ait?

 

Yüzyıllarca beraber yaşamış ve günümüzde de hala aynı mahalleleri paylaşan Türk ve Yunanlar arasındaki “senin benim” tartışması hiç bitmedi. Kimi zaman dizilerde, kimi zaman müziklerde, kimi zaman da adalarıyla iki ülkenin gündemini meşgul etmeye devam etti. Türkiye’de bayramın yaklaşmasıyla akıllara baklavanın gelmesi iki kültür arasındaki tartışmayı da yeniden alevlendirdi. Baklava kime ait?

Türkler ve Yunanlar arasındaki tartışma yeniden alevlendi: Baklava kime ait?

Areda Survey tarafından 14-16 Haziran tarihleri arasında Yunanistan ve Türkiye’de eşzamanlı olarak gerçekleştirilen araştırmaya göre Yunanların yüzde 37,3’ü baklavanın Türklere ait olduğunu kabul ediyor. Yüzde 62,7’si ise baklavanın kendilerine ait olduğunu savunuyor. Araştırmanın Türkiye ayağında ise yüzde 95,4 oranıyla baklavanın daha çok sahiplenildiği görülüyor. Her iki toplum da baklavayı kendi kültürel miraslarının önemli bir parçası olarak değerlendiriyor. Ancak, Yunanlar o kadar da emin değil gibi.

Yunanlar Cevizli, Türkler Fıstıklı Baklavadan Yana

Yunan toplumu da Türk toplumu da baklavayı kendi kültürel miraslarından biri olarak benimsemiş ve özümsemiş bir şekilde tüketiyor. Peki, cevizli mi tüketiyor yoksa fıstıklı mı?

Araştırmaya göre iki kültürün baklava tercihlerinde öncelikleri farklı. Yunanların yüzde 56,9’u cevizli baklavayı tercih ederken, Türklerin yüzde 56,5’i fıstıklı baklavayı önceliyor.

Metodoloji

Bu çalışma, Türkiye ve Yunanistan geneli 1.848 kişinin katılımıyla 14-16 Haziran 2023 tarihleri arasında kantitatif araştırma yönteminde CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

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