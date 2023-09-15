Türkiye’nin oyunculukta milli yarışçısı Elif Naz Özdemir

Robert De Niro’nun ders verdiği okuldan son yıllarda Bill Hader, Lana Condor, Aubrey Plaza, Issa Rae, Shaquille O’Neal gibi önemli isimler mezun oldu.

Elif Naz Özdemir kısa süre içinde - "Detective Sanders" (2022) Kısa Film, , "It Just Happened" Başrol ve "Snack Attack" (2023) filmlerinde başrol oynayan oyuncu yine Los Angelas’da ART isimli oyunda Marc isimli karakter ile başrol oynamayı başardı.

İstanbul doğumlu ve Türkiye’de büyüyen Elif Naz kariyer planını Türkiye’yi Hollywood ve Brodway’de bir yıldız olarak temsil etmek ve ülkemizi tanıtmak olarak anlatıyor.

Türkan Şoray hayranı olan oyuncu Türkiye’de konuşulan tüm şivelere hakim olmasıyla şaşırtıyor.

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