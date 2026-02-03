  • Video Galeri Foto Galeri
Türkiye Kempo Federasyonu Başkanından Devrim Deniz Çapan'a plaket

Kempo Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan Gençler ve Büyükler Kadın–Erkek Millî Takım Seçmeleri, 31 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu’nda başarıyla gerçekleştirildi.

Halis Avşar Spor Kulübü lisanslı sporcusu ve iş insanı Devrim Deniz Çapan, Türkiye Kempo Federasyonu tarafından düzenlenen Millî Takım Seçmeleri ile eş zamanlı gerçekleştirilen profesyonel MMA müsabakalarına, sporcu kimliğiyle iştirak etti.

Devrim Deniz Çapan, organizasyonda müsabakaları da yakından takip ederek takım arkadaşlarına, ayrıca şampiyonada Dünya ve Avrupa müsabakalarına katılma hakkı elde eden sporcularımıza moral ve destek vermek amacıyla organizasyonda yer aldı.

Sporcular arasındaki dayanışma, birlik ve takım ruhunun en güzel örneklerinden birini sergileyen bu anlamlı katılım, spor camiası adına takdirle karşılanırken Halis Avşar, Çapan'a desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

