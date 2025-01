Türkan Şoray benzetmeleri için Belgin Şimşek'ten duygusal yanıt!

Dönem dizisinde sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Belgin Şimşek, City’s AVM’de alışveriş yaparken görüntülendi.



Set yoğunluğundan bulduğu repo gününü değerlendirdiğini belirten oyuncu, “Bugünü dişçi randevum ve alışverişle değerlendirdim,” dedi.



Dönem projelerinin kendine has zorlukları olduğunu vurgulayan Şimşek, “Herkesin kabul ettiği bir gerçek bu. Ama işin içine girdikçe alışıyorsunuz ve bu zorlukları sevmeye başlıyorsunuz. Tabii ki kostüm, aksesuar ve özellikle kılıç kullanımı gibi detaylar işimizi daha da zorlu hale getiriyor. Bizim işimiz diğer dönem projelerine göre biraz daha farklı çünkü aksiyona çok yer veriyoruz. Gerçekten dört nala at biniyoruz ve bu da işi fiziksel olarak daha yorucu kılıyor,” dedi.



AT SAHİPLENMEK İSTİYORUM

At binme deneyiminden de bahseden oyuncu, ilk başta tedirgin olduğunu ama zamanla alıştığını belirtti. “Daha önce hobi olarak bindiğim olmuştu ama bu kez daha profesyonel bir şekilde çalıştım. Atlar çok güçlü hayvanlar olduğu için başlangıçta korkuyorsunuz. Ancak hislerinizi anladıkları için insanı rahatlatıyorlar. Şimdi neredeyse her gün beraberiz ve bir at sahiplenmeyi düşünüyorum. Polonezköy civarında bir çiftlik bakıyorum,” dedi.



At binmenin Türk kültüründe köklü bir geçmişi olduğunu ifade eden Şimşek, “At binmek, atalarımızdan gelen bir kod gibi; genlerimizde yer etmiş” şeklinde konuştu.



TÜRKAN ŞORAY BENZETMELERİ BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR

Güzelliğiyle Türkan Şoray’a benzetilen Şimşek, bu konuda hislerini şu sözlerle dile getirdi: “Evet, benzetenler oluyor ve bunu duydukça çok mutlu oluyorum. Çünkü Türkan Şoray, Türkiye’nin en güzel ve en yetenekli kadınlarından biri. İnşallah kariyerimde onun gibi iz bırakabilirim.”



TİYATROYA DÖNÜŞ SİNYALİ

Yoğun televizyon projeleri nedeniyle tiyatroya bir süre ara verdiğini söyleyen Şimşek, özlemle sahnelere dönmek istediğini de belirtti. “Tiyatro benim için bambaşka bir tutku. Yakında sahnelere dönmek istiyorum,” diyerek hayranlarını heyecanlandırdı.

