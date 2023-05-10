Tülin Şahin ve Pedro De Noronha yeniden karşı karşıya...

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Portekizli iş insanı Pedro De Noronha, velayet hakkını kötüye kullanarak 3.5 yaşındaki çocuğunu kendisine göstermediği iddiasıyla ünlü model Tülin Şahin’e velayet davası açtı. Pedro De Noronha, mahkemece kişisel ilişki tesisi kurulmasına rağmen Tülin Şahin’in çocuğunu kendisinden kaçırdığını öne sürdü.

İş insanı, ünlü modelin bu şekilde davranarak çocuğuna duygusal taciz uyguladığını ve kendisini evladından yoksun bıraktığını da iddia etti.

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