  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Tuğba Özay’dan duygulara dokunan yeni şarkı

Tuğba Özay’dan duygulara dokunan yeni şarkı

Tuğba Özay’dan duygulara dokunan yeni şarkı

Sanat ve müzik dünyasında kendine özgü duruşu ve yorumuyla dikkat çeken Tuğba Özay, yeni şarkısı Biri Sana Biri Bana ile dinleyicisini derin bir duygusal yolculuğa davet ediyor.

 Tuğba Özay’dan duygulara dokunan yeni şarkı

Sözleri Tuğba Özay’a ait olan Biri Sana Biri Bana, geçmişin hüznü, yalnızlık, aşk ve içsel hesaplaşmalar üzerine kurulu güçlü bir anlatı sunuyor. İstanbul gecelerinin melankolisini, masaya konan iki kadeh şarap ve yarım kalan bir aşkın izleriyle harmanlayan eser, dinleyenin kalbine dokunan samimi bir atmosfer yaratıyor.

 Tuğba Özay’dan duygulara dokunan yeni şarkı

Müziği İlkay Toktaş’a, düzenlemesi ise Saffet Ulçay’a ait olan şarkı; klasik Türk müziği ezgileriyle modern sound’u bir araya getirerek zamansız bir duygu dünyası kuruyor. Şarkının duygusal derinliği, Tuğba Özay’ın içten yorumu ile daha da güçleniyor.

 Tuğba Özay’dan duygulara dokunan yeni şarkı

Şarkının video klibi, yönetmen Erkan Nas tarafından çekildi. Klipte, şarkı sözlerinde yer alan hüzün, yalnızlık ve aşk temaları sade ama etkileyici bir görsel anlatımla izleyiciye aktarılıyor.

 Tuğba Özay’dan duygulara dokunan yeni şarkı

Seyhan Müzik etiketiyle yayımlanan şarkı, 16 Ocak Cuma günü tüm dijital platformlarda ve Seyhan Müzik YouTube kanalında müzikseverlerle buluştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 4
    ALKIŞ
  • 2
    BEĞENDİM
  • 1
    SEVDİM
  • 1
    GÜLDÜM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Esma Er sanatseverleri hayran bıraktı
  Magazin

Esma Er sanatseverleri hayran bıraktı

Emre Karayel müjdeyi verdi! Cem Yılmaz’dan sürpriz seslendirme
  Magazin

Emre Karayel müjdeyi verdi! Cem Yılmaz’dan sürpriz seslendirme

Belçika futbolunun zirvesi renkli geçti
  Magazin

Belçika futbolunun zirvesi renkli geçti

Şule izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor
  Magazin

Şule izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor

Linet: Gazze’de yaşananlar soykırımdır
  Gündem

Linet: Gazze’de yaşananlar soykırımdır

Tarkan İstanbul konserine devam ediyor
  Magazin

Tarkan İstanbul konserine devam ediyor