Tuğba Melis Türk ve Emre Özmen yetimlere umut oldu.



Ramazan ayı yaklaşırken, oyuncular Tuğba Melis Türk ve Emre Özmen örnek bir davranışa imza attı.

İkili, Bir Avuç İnsani Yardım Derneği ile birlikte gönüllü olarak Afrika’nın kalbine uzanan bir iyilik yolculuğuna çıktı.



Yaklaşık 3 milyon yetim çocuğun yaşadığı Nijerya’nın Kano bölgesine giden oyuncular, Ramazan öncesi yetim çocukların yüzünü güldürdü. Oyuncaklar, kıyafetler, sıcak yemekler ve temel ihtiyaçlar minik ellere ulaştı; en çok da sarılmalar, gülüşler ve umut paylaşıldı.

Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren çocuklarla yakından ilgilenen Türk ve Özmen, sadece yardım dağıtmakla kalmadı, kalplere de dokundu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu anlamlı ziyaret, “iyilik hâlâ var” dedirtti.

