Troye Sivan “Something To Give Each Other” yayında!

Something To Give Each Other, sanatçının 2018 yılında çıkardığı Bloom albümü ve 2020 tarihli EP’si In A Dream sonrasında yayınlanan ilk albüm olarak ön plana çıkıyor.

Popüler müziği avant-garde ögeler ile harmanlayan Something To Give Each Other, ilk olarak albümden yayınlanan ilk single “Rush” ile birlikte duyurulmuştu.

Time tarafından “Sonbaharın En Çok Beklenen Albümleri” listesine eklenen albüm; kalp kırıklıkları, özgürlük, komünite temalarını işlerken zincirleriden kurtulan bir müzikal deneyim yaşatıyor.

Something To Give Each Other’ın prodüktörleri arasında ürettikleri birçok hit ile tanınan: Max Martin, Ozgo ve A. G. Cook yer alıyor.

