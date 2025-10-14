Tolga Mendi, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Oyuncu, "Genelde buralara gelmiyorum ama bir iş birliği çekimim vardı ona geldim. Yeni film çektim biteli 2-3 hafta oldu. Ayak parmağımı kırdım. Üç hafta onunla uğraştım. Arkadaşla tatile gittim, top oynarken oldu" dedi.

Sevgilisi Damla Can ise Umre'ye giden Mendi, "O benim yapmak istediğim görevimdi. Huzurlu hissediyorum" diye konuştu.



Projelerden bahseden oyuncu, "Ekranları özledim bende. Birkaç proje okuyorum. Televizyonda olmayı özledim. Ulusalda olmak başka bir tat" ifadelerini kullandı.



Dikey dizi çektiğini belirten oyuncu, "İlk başta olur mu olmaz mı tarafındaydım. Çok iyi bir ekibe denk geldik. Çok ses getirecek olabilir. Dikey dizi kendi yıldızlarını çıkaracak gibi. Benim bildiğim 50'ye yakın dikey dizi çekildi. Herkes telefonda reels izlemek gibi 80 saniye" açıklamasını yaptı.



Tarzı ve fit haliyle dikkat çeken Mendi, "Hem giyim hem spora dikkat ediyorum. Bu bizim hayatımız böyle olmak zorunda. Aksi durum proje için olur, başka türlü söz konusu değil" dedi.

Yoga yaptığını belirten oyuncu, "4.5 yıldır hayatımda var. İyi hissettiriyor. Eğitmenlik belgesi aldım" şeklinde konuştu.

