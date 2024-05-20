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The Roof’ta Wim Hof Metod deneyimi

The Roof at The Ritz-Carlton, Istanbul, misafirlerini huzur dolu Boğaz manzarası eşliğinde bedeni ve zihni uyandırmaya çağırıyor. Türkiye’nin tek sertifikalı Wim Hof Metod eğitmeni Doruk Taraktaş, sıra dışı bir deneyimle vücudun soğuğa karşı tepkisini güçlendirirken nefes ile yeniden bağlantı kurmayı hatırlatıyor.  

The Roof’ta Wim Hof Metod deneyimi

The Roof at The Ritz-Carlton, Istanbul, misafirlerini meditasyon ve zihinsel odaklanma teknikleri rehberliğinde içsel güçle bağlantı kurmaya davet ediyor. Derin fizyolojik süreçleri harekete geçirmeyi hedefleyen Wim Hof Metod, Doruk Taraktaş’ın uzmanlığında 26 Mayıs Pazar günü saat 10:00’da gerçekleşiyor. 

The Roof’ta Wim Hof Metod deneyimi

Yeni mevsime geçerken hayat rutuninde sıra dışı bir deneyim kazandırmayı isteyen misafirlere özel, The Roof’un açık hava alanında beden ve zihnin sınırları keşfediliyor. Onlarca yıllık çalışmalar sonucu doğan Wim Hof pratiğiyle ilk olarak ritmik nefes alma teknikleri öğretilirken daha sonra vücudun soğuğa karşı tepkisi kuvvetlendirilerek bağışıklık sistemi güçlendiriliyor.

The Roof’ta Wim Hof Metod deneyimi

The Roof, duygusal blokajları ortadan kaldırarak vücut enerjisini arttıran ve stres hormonlarını azaltan Wim Hof Metod ile tüm maceraperestleri ağırlamaya hazırlanıyor. 

 

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