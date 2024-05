The Roof’ta Wim Hof Metod deneyimi The Roof at The Ritz-Carlton, Istanbul, misafirlerini huzur dolu Boğaz manzarası eşliğinde bedeni ve zihni uyandırmaya çağırıyor. Türkiye’nin tek sertifikalı Wim Hof Metod eğitmeni Doruk Taraktaş, sıra dışı bir deneyimle vücudun soğuğa karşı tepkisini güçlendirirken nefes ile yeniden bağlantı kurmayı hatırlatıyor.