The MAINE Bodrum’un açılış partisi yaza damgasını vurdu Londra, Dubai ve Ibiza’nın canlı eğlence konsepti ile tanınan dünyaca ünlü restoranı The MAINE, Türkiye’de ilk kez Maxx Royal Girişimi ile açtığı The MAINE Bodrum’un açılışını, dünya jet-setinden birçok celebrity’in katıldığı parti ile kutladı.