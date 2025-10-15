 Teoman'dan sürpriz proje! İlginç bir şey olacak

  • Video Galeri Foto Galeri
Ünlü sanatçı Teoman'dan sürpriz proje! İşte detaylar...

Teoman, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Sanatçı, "Ortaokul arkadaşımla buluştum. Eski arkadaşlarımla görüşmeye gayret ediyorum. Eski dostlar güzel oluyor" dedi.

Konserleri için Teoman, "Bu hafta İzmir ve Bursa konserim var. Bu ay ve kasım yoğun. Aralık ayında azaltıyoruz. Ocak itibarıyla minimize edeceğim konser meselesini. Yoğun konser vermeyi sevmiyorum. Dozunda tutuyorum. Hiç konser vermeyince kendimi işe yaramaz hissediyorum. İkisinin ortasını buluyorum" diye konuştu.

Yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem olup, Z kuşağı tarafından sevilmesine sanatçı, "Z kuşağıyla iletişiminiz nasıl?" sorusuna, "Çocukları seviyorum. Z kuşağı hem eğlenceli ve mizaha yatkınlar. Takip ettiğimde beni eğlendiriyorlar" yanıtını verdi.

GÜNDELİK HAYATIM MONOTON
Teoman, "Sosyal medya kendi videonuzu görünce ne hissediyorsunuz?" sorusuna, "Ben, 'Ne demişim' diyorum. İçimden geldiği gibi konuşuyorum. Star afra tafrası yapmıyorum. 58 yaşındayım, star gibi yaşamak istemiyorum. Gündelik hayatım monoton. Bundan da memnunum" yanıtını verdi. Sanatçı, "Siz kime gülüyorsunuz?" sorusuna, "Feyyaz Yiğit ve Doğu Demirkol'a gülüyorum. Var sevdiğim isimler" yanıtını verdi.

Teoman, "Dijital platformlardan bu gibi isimlerden teklif geliyor mu?" sorusuna, "Gelmiyor. Ben oyunculuğa hevesli değilim. Oyunculuk yapma ihtimalim var ama. Dostlarım yapıyor diye ricası üzerine yapacağım. Belki olur. Aslında rolümü ben yazdım. O sürpriz. Kendimi canlandırmak istemiyorum. İlginç bir şey olacak. Olusa konuşuruz" diye cevap verdi.

 

