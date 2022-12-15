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SnobMagazin.com

Teoman: Çok Param Yok 

Ünlü şarkıcı Teoman, çok parasının olmadığını söyledi. Şarkıcı, "Çok param yok aslında. Çok param olmasını isterdim" dedi. Bir dönem sahneleri bırakan şarkıcı, yine bırakacağını belirtti. İşte detaylar...

Teoman: Çok Param Yok 

Snob Magazin'in haberine göre; Teoman, City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Kurak Günler filmini izleyeceğini söyleyen Teoman, ayak üstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Teoman: Çok Param Yok Spor giyim tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, "Kurak Günler filmini bana çok övdüler. Ben de merak ettim. Sinema saatini bekliyorum. Sinema izlemeyi çok severim. Hayatım boyunca sinema gibi kültürel şeylere para harcadım" dedi. Şarkıcı, "Geleceğiniz için hiç birikim yaptınız mı?" sorusuna, "Çok param yok aslında. Çok param olmasını isterdim. Belli bir yaştan sonra sahneleri bırakmayı düşünüyorum. Hesabımda ne kadar para olduğunu hiç bilmiyorum ama cebimdeki parayı bilirim" yanıtını verdi. 

"DOĞAYLA ALAKAM YOK"
Teoman, "Sahneleri bıraktıktan sonra köy hayatı yaşama gibi düşünceniz var mı?" sorusuna ise, "Hayır, ben şehir hayatını seviyorum. Doğayla ilgili pek bir alakam yok" cevıbını verdi. 

Teoman: Çok Param Yok 

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