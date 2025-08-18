  • Video Galeri Foto Galeri
Taro Emir Tekin'den proje açıklaması!

Ekranların yakışıklı ve başarılı oyuncusu Taro Emir Tekin, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

 

Öğlen saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan yakışıklı oyuncu, sempatik ve mütevazi halleriyle dikkat çekti. Alışveriş öncesi karşılaştığı muhabirlere iyi çalışmalar dileyen Taro Emir, "Alışverişe geldim tatil dolu bir yaz diyebiliriz, dijital platforma ‘Old Money’ adlı bir dizi çektik onun yayınlanmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu. Şık alışveriş tarzı ve yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine toplayan Taro Emir Tekin, muhabirlerle sohbetinin ardından alışverişine kaldığı yerden devam etti.

