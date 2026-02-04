  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Tarkan konserlerinde sona yaklaşılıyor

Tarkan konserlerinde sona yaklaşılıyor

Tarkan konserlerinde sona yaklaşılıyor

Megastar dün akşam, çok beklenen, çok konuşulan ve tüm Türkiye’yi etkisi altına alan konser serisinin 9’uncusu için yeniden sevenleriyle buluştu.

Tarkan konserlerinde sona yaklaşılıyor
Her akşam apayrı bir sürprizin yaşandığı konserlerde bu kez Megastar, sahneden Manifest’e selam verdi!

 Tarkan konserlerinde sona yaklaşılıyor

"Manifest kızları neredesiniz? Canlarım, yolunuz hep açık olsun, ışık dolu olsun. Sizleri seviyoruz!

 Tarkan konserlerinde sona yaklaşılıyor

Tarkan, bitmeyen pozitif enerjisiyle, Volkwagen Arena’da onu dinlemeye gelen binlerce dinleyicisini ve tüm Türkiye’yi kucaklamayı sürdürüyor.

Tarkan konserlerinde sona yaklaşılıyor
Haftalardır tempo hiç düşmüyor, her konserde ayrı bir unutulmaz olay yaşanıyor!

 Tarkan konserlerinde sona yaklaşılıyor

Bugüne kadar, Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan’ı sahnesinde ağırlayan Tarkan, seyircilerinin her biriyle göz göze, kalp kalbe iletişim kurarken, sık sık seyirciler arasındaki ünlü isimlere selam vermeyi de es geçmiyor.

Tarkan konserlerinde sona yaklaşılıyor
Daha önce Mabel Matiz’e yönelik sözleriyle günlerce sosyal medyada gündem olan Megastar’ın radarında, bu kez Manifest vardı!

 Tarkan konserlerinde sona yaklaşılıyor

MANİFEST KIZLARINDAN HEYECAN DOLU ÇIĞLIKLAR!
Tarkan’ın, "Manifest kızları neredesiniz?” diyerek binlerce kişi arasında göz göze gelmeyi başardığı müzisyenler, ona heyecan dolu çığlıklarıyla yanıt verdi.

Tarkan konserlerinde sona yaklaşılıyor
Megastar, “Canlarım, yolunuz hep açık olsun, ışık dolu olsun. Sizleri seviyoruz!” sözleriyle tüm salonu alkışa boğdu.

 Tarkan konserlerinde sona yaklaşılıyor

ÜNLÜ İSİMLER YİNE SEYİRCİLER ARASINDA
Gece boyu şarkılara büyük bir heyecanla eşlik eden dinleyiciler arasında bu kez, Demet Akbağ, Seda Sayan, Cem Hakko, Burcu Esmersoy, Danla Biliç, Cemal Can Canseven, Emircan İğrek ve Selin Yağcıoğlu

 Tarkan konserlerinde sona yaklaşılıyor

EFSANELEŞEN KONSER SERİSİNDE YARIN SON GÜN!
Tarkan, konser serisine yoğun talep üzerine iki yeni tarih daha eklemişti. Megastar bu serinin son konseriyle yarın bir kez daha sahne alacak.

 Tarkan konserlerinde sona yaklaşılıyor

Projenin sahne tasarımını Can Besbelli üstlenirken, Tarkan’a sahnede eşlik eden orkestra; elektrik gitarda Can Şengün, bas gitarda Alp Ersönmez, davulda Volkan Öktem, akustik gitarda Ayhan Günyıl ile Ateş Berker Öngören, klavyede Serhat Ersöz ve Matthew Erdem, klarnette Göksun Çavdar, udda Özdemir Güz ve vokallerde Faruk Emre Kürklüoğlu ile Ozan Öztürk’ten oluşuyor; organizasyon süreci ise Hitt Prodüksiyon tarafından yürütülüyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Selen Görgüzel’den yeni şarkı
  Magazin

Selen Görgüzel’den yeni şarkı

Eylül Ersöz, sosyal medyada yapılan 'Suratsız' yorumlarına cevap verdi
  Magazin

Eylül Ersöz, sosyal medyada yapılan 'Suratsız' yorumlarına cevap verdi

Şira Sahilli'ye sürpriz doğum günü
  Magazin

Şira Sahilli'ye sürpriz doğum günü

Kırmızı: Bir Hak Meselesi sergisi görücüye çıkıyor
  Kültür - Sanat

Kırmızı: Bir Hak Meselesi sergisi görücüye çıkıyor

HorecaDepot Türkiye’de projelerini sürdürüyor
  Gündem

HorecaDepot Türkiye’de projelerini sürdürüyor

Ufuk Özkan organ nakli oldu! Doktorları oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
  Gündem

Ufuk Özkan organ nakli oldu! Doktorları oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı