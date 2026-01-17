  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Tarkan İstanbul’da hayranlarıyla kucaklaştı

Tarkan İstanbul’da hayranlarıyla kucaklaştı

Tarkan İstanbul’da hayranlarıyla kucaklaştı

Megastar Tarkan, biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen konser serisinin ilk gecesinde İstanbul’u adeta salladı!

 Tarkan İstanbul’da hayranlarıyla kucaklaştı


İş dünyasından ve sanat camiasından ünlü isimler de seyirciler arasındaydı.

 Tarkan İstanbul’da hayranlarıyla kucaklaştı

Geçen yaz çıktığı Avrupa Turnesi’nde sevenleriyle bir araya gelen megastar, bu kez İstanbul’da sahnedeydi.

 Tarkan İstanbul’da hayranlarıyla kucaklaştı


Tarkan, her zaman olduğu gibi, müzikseverlerin hafızasına kazının muhteşem bir müzik şölenine imza attı.

 Tarkan İstanbul’da hayranlarıyla kucaklaştı

ÜNLÜLER EN SEVİLEN ŞARKILARI HEP BİR AĞIZDAN EŞLİK ETTİ
Tarkan konseri, sanat ve iş dünyasının ünlü isimlerini de bir araya getirdi.

 Tarkan İstanbul’da hayranlarıyla kucaklaştı

Neslihan Sabancı, Arzu Sabancı, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Demet Evgar, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Çağlar ve Gaye Çorumlu çifti, Meriç Aral, Serkan Keskin, Selin Şekerci ve Burçin Terzioğlu, coşkulu kalabalık arasında yerlerini alarak, Tarkan’ın çok sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

 Tarkan İstanbul’da hayranlarıyla kucaklaştı

TARKAN RÜZGARI HIZ KESMİYOR
Güçlü sahne performansı, dillerden düşmeyen hit’leri ve yeni şarkılarından oluşan sürprizlerle dolu repertuarıyla Tarkan, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena sahnesinde hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.

 Tarkan İstanbul’da hayranlarıyla kucaklaştı

Tarkan’a sahnede elektro gitarda Can Şengün, bass gitarda Alp Ersönmez, davulda Volkan Öktem, akustik gitarda Ayhan Günyıl ve Ateş Berker Öngören, klavyede Serhat Ersöz ve Matthew Erdem, Klarnet Göksun Çavdar, Ud Özdemir Güz, vokallerde Faruk Emre Kürklüoğlu ve Ozan Öztürk eşlik ediyor.

Tarkan İstanbul’da hayranlarıyla kucaklaştıTarkan İstanbul’da hayranlarıyla kucaklaştı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

MSG Başkanı Ferhat Göçer’den yapay zeka manifestosu
  Magazin

MSG Başkanı Ferhat Göçer’den yapay zeka manifestosu

Mabel Matiz’den Bostancı’da kapalı gişe konser
  Magazin

Mabel Matiz’den Bostancı’da kapalı gişe konser

Burcu Esmersoy'un yağmur önlemi
  Magazin

Burcu Esmersoy'un yağmur önlemi

Berkay milyonluk aracıyla dikkat çekti
  Magazin

Berkay milyonluk aracıyla dikkat çekti

Gizem Özdilli: Aranan kan bulundu! Podyumların yeni yıldızı Ari Ünal geliyor
  Magazin

Gizem Özdilli: Aranan kan bulundu! Podyumların yeni yıldızı Ari Ünal geliyor

Çağrı Atakan'ın tarzı dikkat çekti
  Magazin

Çağrı Atakan'ın tarzı dikkat çekti