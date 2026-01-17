 Tarkan İstanbul’da hayranlarıyla kucaklaştı

Megastar Tarkan, biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen konser serisinin ilk gecesinde İstanbul’u adeta salladı!



İş dünyasından ve sanat camiasından ünlü isimler de seyirciler arasındaydı.

Geçen yaz çıktığı Avrupa Turnesi’nde sevenleriyle bir araya gelen megastar, bu kez İstanbul’da sahnedeydi.



Tarkan, her zaman olduğu gibi, müzikseverlerin hafızasına kazının muhteşem bir müzik şölenine imza attı.

ÜNLÜLER EN SEVİLEN ŞARKILARI HEP BİR AĞIZDAN EŞLİK ETTİ

Tarkan konseri, sanat ve iş dünyasının ünlü isimlerini de bir araya getirdi.

Neslihan Sabancı, Arzu Sabancı, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Demet Evgar, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Çağlar ve Gaye Çorumlu çifti, Meriç Aral, Serkan Keskin, Selin Şekerci ve Burçin Terzioğlu, coşkulu kalabalık arasında yerlerini alarak, Tarkan’ın çok sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

TARKAN RÜZGARI HIZ KESMİYOR

Güçlü sahne performansı, dillerden düşmeyen hit’leri ve yeni şarkılarından oluşan sürprizlerle dolu repertuarıyla Tarkan, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena sahnesinde hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.

Tarkan’a sahnede elektro gitarda Can Şengün, bass gitarda Alp Ersönmez, davulda Volkan Öktem, akustik gitarda Ayhan Günyıl ve Ateş Berker Öngören, klavyede Serhat Ersöz ve Matthew Erdem, Klarnet Göksun Çavdar, Ud Özdemir Güz, vokallerde Faruk Emre Kürklüoğlu ve Ozan Öztürk eşlik ediyor.

