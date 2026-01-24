  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Tarkan'dan eşi Pınar Deniz ve kızı Liya'ya duygusal sözler

Tarkan'dan eşi Pınar Deniz ve kızı Liya'ya duygusal sözler. İşte detaylar...

Tarkan'dan eşi Pınar Deniz ve kızı Liya'ya duygusal sözler

Megastar Tarkan tüm İstanbul’u kasıp kavuran konser serisinin dördüncü gecesi için bugün yeniden sahnedeydi.

 Tarkan'dan eşi Pınar Deniz ve kızı Liya'ya duygusal sözler

Binlerce seyircinin, milyonların coşkusunu yaşattığı efsane konserde, Megastar bir kez daha kendine hayran bıraktı.

 Tarkan'dan eşi Pınar Deniz ve kızı Liya'ya duygusal sözler

Konsere, Tarkan’ın sahneden eşine ve kızına özlem dolu sözlerle seslendiği duygusal anlar damga vurdu.

 Tarkan'dan eşi Pınar Deniz ve kızı Liya'ya duygusal sözler

“Eşim ve kızım burada değil, ayrı olunca değerlerini daha fazla anlıyorum, hayatımdaki yerleri o kadar özel ki” sözleriyle dinleyicilere duygusal anlar yaşattı.

 Tarkan'dan eşi Pınar Deniz ve kızı Liya'ya duygusal sözler

“Hele kızımı çok özledim, ilk kez bu kadar ayrı kalıyoruz, her gün görüntülü konuşuyoruz” diyerek sevenleriyle dertleşti.

 Tarkan'dan eşi Pınar Deniz ve kızı Liya'ya duygusal sözler

“İnsanın hayat arkadaşı başka bir şey… Canım karım, bu şarkı sana geliyor” sözleriyle, “Beni Çok Sev” isimli şarkısını eşine ithaf etti.

 Tarkan'dan eşi Pınar Deniz ve kızı Liya'ya duygusal sözler

Sevenlerinin aylardır büyük bir heyecanla beklediği konserlerin dördüncüsü için Tarkan bir kez daha sahnedeydi.

 Tarkan'dan eşi Pınar Deniz ve kızı Liya'ya duygusal sözler

İstanbul’u adeta kasıp kavuran sanatçı, müzikseverler için unutulmayacak bir geceye daha imza attı. Satışa çıktığında birkaç saat içerisinde biletleri tükenen konserde megastar, bu kez eşi ve kızına duyduğu özlemi sevenleriyle paylaştı. Sahnede dinleyicilerle adeta bütünleşen megastarın duygusal konuşması gecenin en özel anı oldu.

 

SANAT VE CEMİYET HAYATININ ÜNLÜ İSİMLERİ DE KONSERDE BULUŞTU
Coşku dolu kalabalık içerisinde tanıdık simalar da yerini almıştı.

 

Gece boyu şarkılara büyük bir heyecanla eşlik eden dinleyiciler arasında, Semiramis Pekkan, Enis Arıkan, Hazal Kaya, Ece Dağıstan, Gazapizm, Seda Bakan ve Jamal Aliyev gibi sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri de vardı.

 Tarkan'dan eşi Pınar Deniz ve kızı Liya'ya duygusal sözler

TARKAN HASRETİNİ BİTİREN KONSERLER SÜRÜYOR
Uzun bir süre Türkiye’deki salon konserlerine ara veren Tarkan, büyük hasreti bitiren konser serisine Ocak ayı sonuna dek devam edecek.

Tarkan'dan eşi Pınar Deniz ve kızı Liya'ya duygusal sözler
Tarkan fırtınası, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena’da sürecek.

 Tarkan'dan eşi Pınar Deniz ve kızı Liya'ya duygusal sözler

Projenin sahne tasarımını Can Besbelli üstlenirken, Tarkan’a sahnede eşlik eden orkestra; elektrik gitarda Can Şengün, bas gitarda Alp Ersönmez, davulda Volkan Öktem, akustik gitarda Ayhan Günyıl ile Ateş Berker Öngören, klavyede Serhat Ersöz ve Matthew Erdem, klarnette Göksun Çavdar, udda Özdemir Güz ve vokallerde Faruk Emre Kürklüoğlu ile Ozan Öztürk’ten oluşuyor; organizasyon süreci ise Hitt Prodüksiyon tarafından yürütülüyor.

Tarkan'dan eşi Pınar Deniz ve kızı Liya'ya duygusal sözlerTarkan'dan eşi Pınar Deniz ve kızı Liya'ya duygusal sözlerTarkan'dan eşi Pınar Deniz ve kızı Liya'ya duygusal sözler

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bensu Soral istediği rolü açıkladı!
  Magazin

Bensu Soral istediği rolü açıkladı!

Duygu Sarışın'ın aşk mutluluğu! Yüzü gülüyor
  Magazin

Duygu Sarışın'ın aşk mutluluğu! Yüzü gülüyor

Teoman'dan çarpıcı açıklamalar! Babalıkta kendimi çok beğenmiyorum
  Magazin

Teoman'dan çarpıcı açıklamalar! Babalıkta kendimi çok beğenmiyorum

Bir Parfümden Fazlası: Versace Eros'un Büyüleyici Dünyası
  Hayatın İçinden

Bir Parfümden Fazlası: Versace Eros'un Büyüleyici Dünyası

Cem Uzan aşkı sosyetenin tanınmış isimlerinden Yasemin Sadıkoğlu'nda buldu
  Magazin

Cem Uzan aşkı sosyetenin tanınmış isimlerinden Yasemin Sadıkoğlu'nda buldu

Güzide Duran: Kaldığımız yerden devam ediyoruz
  Magazin

Güzide Duran: Kaldığımız yerden devam ediyoruz