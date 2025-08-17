 TABA-AmCham buluşmasına katıldı

Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) ve Business geçtiğimiz hafta İstanbul Bahçeköy Life Park’ta düzenlenen özel bir etkinlikle iş dünyasının önemli isimlerini buluşturdu. “Üyeler Arası Network Buluşması ve Stratejik İş Birliği İmza Töreni”, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerde yeni iş birliklerine zemin hazırladı.

(Süleyman Sanlı ve Burak Tuncer)

TABA-AmCham Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe; dernek üyeleri ve iki ülkeden önde gelen firma temsilcileri ve Esteworld CEO’su ve Medikal Direktörü Dr. Burak Tuncer de katıldı.

DR. BURAK TUNCER: SADECE TİCARET DEĞİL, VİZYON DA PAYLAŞIYORUZ

Etkinliğe katılan Esteworld CEO’su ve Medikal Direktörü Dr. Burak Tuncer, Türkiye’nin sağlık alanındaki uluslararası gücüne vurgu yaparak şunları söyledi: “Bugün burada kurulan bağlar, sadece ticari ilişkiler değil, aynı zamanda kültür, vizyon ve insanlık değerleri açısından da büyük önem taşıyor. Türkiye artık sadece hizmet değil, sağlık teknolojisi ve vizyon ihraç ediyor.”

Esteworld’ün, Türkiye’yi sağlık turizminde dünyada ön sıralara taşıyan markalardan biri olduğunu vurgulayan Tuncer, bu tarz etkinliklerin ülkenin global gücünü pekiştirdiğini belirtti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.