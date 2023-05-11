Suzan Kardeş: Veliahtım yok

Sahne öncesi basın mensuplarını kulisinde ağırlayan Suzan Kardeş, tüm muhabirlerin Hıdırellezi'ni tek tek kutladı. Makyaj, sahne sanatları ve oyunculuk başta olmak üzere sanatın birçok alanında kendisini ispatlamayı başaran Kardeş, ''Bu kadar çok yönlü olmak bazen sizi yoruyor mu? Bir veliahtınız var mı?'' sorusuna ''Veliahtım yok. Her insan gibi bende eşsiz bir insanım. Ama en büyük mirasım benden sonra da yaşayacak, bunu gerçekleştirecek çok güzel kalpler var. Bu sorunuza böyle yanıt verebilirim.'' yanıtını verdi

Seslendirdiği balkanlardan, 9/8'lik şarkılara, Atatürk'ün sevdiği şarkıların yanı sıra, türk sanat müziğinden, arabesk şarkılara uzanan zengin repertuarı ile üç saat sahnede kalarak konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

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