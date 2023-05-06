Suzan Kardeş'e UNESCO'dan teşekkür mektubu

"Suzan’ın Hıdırellez Bahçesi " konseptiyle hazırlanan sahnede zengin repertuarı ile binlerce konuğu eğlendiren Suzan Kardeş, Hıdırellez gecesi yapılacak ritüelleri de anlattı.

Hıdırellez geleneğinin 35 yıldır kültür elçiliğini yapan sevilen sanatçı Suzan Kardeş, bu geleneğin ''UNESCO'nun Dünya Kültürel Miras Listesi''nde yer almasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Sevilen sanatçı, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez'in her yıl olduğu gibi bu yıl da gönderdiği teşekkür mektubunu izleyicilerle paylaştı.

Hıdırellez’in tüm dünyaya sağlık, sevgi, barış ve kardeşlik getirmesinin temenni edildiği mektubun okunmasının ardından yağışlı havaya rağmen alanı dolduran binlerce kişi Hıdırellez’in sembolü haline dönüşen Kardeş'i alkış yağmuruna tuttu.

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