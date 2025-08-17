Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan, trafik kazası geçirdi.

  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Arabanın 5 takla atarak uçuruma yuvarlandığını açıklayan Almeda Baylan, hastaneye kaldırıldı.

Baylan, aracın fotoğrafını da Instagram'dan paylaştı.

