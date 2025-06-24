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Sunucu Murat Ceylan'ın milyonluk Nişantaşı turu!

Sunucu Murat Ceylan'ın milyonluk Nişantaşı turu! İşte detaylar...

Sunucu Murat Ceylan'ın milyonluk Nişantaşı turu!

Survivor yarışması bittikten sonra Dominik Cumhuriyeti'nden dönen Murat Ceylan, milyoncluk aracıyla Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Sunucu Murat Ceylan'ın milyonluk Nişantaşı turu!

Sunucu, milyonluk aracıyla sokakları turlarken dikkat çekti.

Sunucu Murat Ceylan'ın milyonluk Nişantaşı turu!
Oyuncu Gizem Güneş ile sevgili olan Ceylan, kısa turdan sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Sunucu Murat Ceylan'ın milyonluk Nişantaşı turu!
Ceylan, geçtiğimiz sene de milyonluk aracıyla görüntülenmişti.

 Sunucu Murat Ceylan'ın milyonluk Nişantaşı turu!

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