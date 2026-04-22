 Su Burcu Yazgı Coşkun'un AVM tarzı

Su Burcu Yazgı Coşkun, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da tek başına alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

Gün boyunca alışveriş merkezinde vakit geçiren Coşkun, mağazaları gezerek keyifli anlar yaşadı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan genç oyuncu, yeni projesi Beklenen Mehdi hakkında da konuştu. Çekimlerin tamamlandığını belirten Coşkun, "Yaza doğru yayınlanacak, çok güzel ve keyifli bir proje oldu" diyerek heyecanını dile getirdi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken başarılı oyuncu, alışveriş turunun ardından AVM’den ayrıldı.

