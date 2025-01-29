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Su Akkuyu, TikTok'un Londra Live Fest ödül gecesinde parladı

Yeni yılı Fransa’da karşılayan ve iş görüşmeleri için Paris’e giden Su Akkuyu, burada geçirdiği keyifli günlerin ardından geçtiğimiz günlerde Londra’ya geçti.

Su Akkuyu, TikTok'un Londra Live Fest ödül gecesinde parladı

Su Akkuyu, TikTok’un Londra’da düzenlediği Live Fest ödül gecesinde özel davetli olarak yer aldı. Gecede şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştıran Su Akkuyu, etkinlik boyunca hayranları ve davetlilerle bir araya gelerek büyük ilgi gördü. Başarılı model, geceye damga vuran isimlerden biri oldu.
Su Akkuyu, TikTok'un Londra Live Fest ödül gecesinde parladı
 
Ödül töreninin ardından Londra sokaklarında korumasıyla birlikte dolaşan Su Akkuyu, kentin eşsiz atmosferinin tadını çıkardı. Sosyal medya platformlarındaki başarısını uluslararası arenada da pekiştiren Su Akkuyu, Londra’daki davetiyle TikTok camiası ve moda dünyasında yankı uyandırdı.

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