Su Akkuyu, TikTok'un Londra Live Fest ödül gecesinde parladı

Su Akkuyu, TikTok’un Londra’da düzenlediği Live Fest ödül gecesinde özel davetli olarak yer aldı. Gecede şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştıran Su Akkuyu, etkinlik boyunca hayranları ve davetlilerle bir araya gelerek büyük ilgi gördü. Başarılı model, geceye damga vuran isimlerden biri oldu.

Ödül töreninin ardından Londra sokaklarında korumasıyla birlikte dolaşan Su Akkuyu, kentin eşsiz atmosferinin tadını çıkardı. Sosyal medya platformlarındaki başarısını uluslararası arenada da pekiştiren Su Akkuyu, Londra’daki davetiyle TikTok camiası ve moda dünyasında yankı uyandırdı.

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