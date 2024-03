Stüdyo kalitesinde Star Işığı portresi yeni vivo V30 ile Türkiye'ye geliyor

Yaratıcılığı ön plana alarak kullanıcılara her geçen gün daha kullanışlı bir mobil ve dijital yaşam sunan vivo, fotoğraf ve video çekmeyi seven kullanıcıları mutlu edecek daha büyük Star Işığı özelliğine sahip yeni vivo V30 akıllı telefonunu 20 Mart tarihi itibarıyla Türkiye'de ön satışa sunuyor. vivo, V30 ile üst düzey akıllı telefon özelliklerine sahip bir telefonu orta segmentte daha ulaşılabilir fiyattan tüketiciler ile buluşturuyor.



V30'u Tüketiciler Heyecanla Bekliyor

V29'un sahadaki başarısı, V30'un lansmanını daha da heyecan verici hale getiriyor. V29'daki Star Işığı özelliği, kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı ve sektörde yeni bir standart yarattı. V30, bu özelliği daha da geliştirerek, daha geniş bir alana daha yumuşak ışık yayarak stüdyo kalitesinde portreler çekmeyi mümkün kılıyor. V29'un başarısına dayanarak, V30'un da büyük ilgi görmesi ve portre fotoğrafçılığı alanında yeni bir çığır açması bekleniyor.



Normal bir flaşa göre 19 kat daha geniş alana 50 kat daha yumuşak ışık yayan stüdyo kalitesinde Star Işığı portresi, fotoğraflarda gerçeğe en yakın renkler sunan geliştirilmiş kamera ile stüdyo kalitesinde portreler çekmenize olanak sağlıyor. Star Işığı yüze yansıyan kötü ortam ışığının yarattığı negatif etkileri gideriyor. Ayrıca yüzdeki karanlık bölgeleri doğal bir ışıkla aydınlatarak yüzün daha aydınlık görünmesini sağlıyor. Optimum sonuçlar elde etmek için ortam parlaklığı ve insanların kameraya olan uzaklığına göre parlaklığı akıllı bir şekilde ayarlayan bu özellik sayesinde çekimlerde nesne yakınken ışık yumuşak ve eşit, nesne uzaktayken ışık parlak ve net oluyor. Bu özellik hem yakından hem de uzaktan olağanüstü fotoğraf efektleri sağlarken sıcak veya soğuk ışıkta renk sıcaklığını akıllı bir şekilde ayarlayarak portrelerde doğal ve profesyonel bir hava oluşturuyor.



vivo, yedi yıllık kapsamlı bir çalışmanın ardından stüdyo portre fotoğrafçılığında yeni bir çağ başlatıyor

Kendini portreler için en iyi cep telefonunu yaratmaya adayan vivo, yedi yıl önce, Aura Light'ın (Star Işığı) ilk tanıtımıyla birlikte, stüdyo portre fotoğrafçılığında uzmanlaşmaya odaklandı. Ancak profesyonel stüdyolarla aynı seviyede sonuçlar elde etmek kolay değildi ve sektörde emsali görülmedi.



Stüdyo fotoğrafçılığı profesyonel fotoğrafçılar tarafından yapılan bir fotoğrafçılık türü ve çekimlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan birçok temel stüdyo ekipmanları bulunuyor. Işığın kontrolünün doğru bir şekilde yapılmasının en önemli nokta olduğu stüdyo fotoğrafçılığında aydınlatma ve ışık kullanımını kritik önem taşıyor. Aydınlatmayı bu kadar önemli yapan şey fotoğrafta elde edilmek istenen etkiyi ortaya çıkarabilmek için ışık kullanımı olarak görünüyor. Kelvinmetre, pozometre, sürekli aydınlatma, flaş aydınlatma gibi birçok ekipmanın kullanılması gerekiyor.



vivo stüdyo kalitesinde Star Işığı Portresi ile tüm bunları akıllı telefona taşıyarak nihayet vivo V30 ile 7 yıllık çalışmalarını yeni bir seviyeye çıkararak, bir akıllı telefonda stüdyo düzeyindeki efektlere en yakın noktaya ulaştı. Akıllı telefonda stüdyo düzeyindeki ışık ve gölge efektleri, görüntü netliği ve atmosferik işlemeyi yeniden oluşturmaya çalışarak, portre fotoğraflarınızın her zaman, her ışık koşulunda stüdyo kalitesinde olmasına olanak sağlıyor.



Daha geniş görüş alanı, daha fazla kişi

İster yakın ister uzak olun, V30'un sektör lideri 50 MP Otomatik Odaklamalı Grup Selfie Kamerası net çekimler yapıyor. 92° geniş açılı kamera, daha geniş bir görüş alanı sunarak ve fotoğraf karesine daha fazla kişiyi sığdırarak olağanüstü grup selfie'leri çekilmesini mümkün kılıyor. 119° görüş alanına sahip 50 MP Otomatik Odaklamalı Ultra Geniş Açılı Arka Kamera ise piksel sayısı açısından sınıfının en yüksek kamerası. Yapay Zekâ Grup Portresi algoritmasıyla bir araya gelen kamera, aynı fotoğraf karesinde 30 kişiye kadar yüksek kaliteli grup fotoğrafları çekilmesine olanak tanıyor.



Göz alıcı görünüm, harika çekimler

Yeni vivo V30, teknolojileri ile olduğu kadar tasarımı ile de göz kamaştırıyor. Daha yumuşak kenar geçişi için 2,5D cam kullanılan Buz Beyazı renkli modeli, eşsiz 3D desene de sahip. Arktik Siyah renginde ise Florit Yansıma Engelleyici Cam kapak bulunuyor. Üstelik cihazda, mücevher oyma tekniklerinden ilham alarak kamera modülünün etrafında yalnızca 0,35 mm kalınlığındaki metal tarafı parlatmak için elmas kesim tekniği kullanıldı. Böylelikle Star Işığı, kamera modülüyle kusursuz bir şekilde birleşerek son dokunuşu yapıyor. İşlevsel olarak Kamera Modülü, sahneleri yakalayan çerçeveyi temsil ediyor.



vivo, Türkiye'de bir ilke daha imza atacak, tüketiciyi koruyacak bir yenilik daha geliyor!

Aldıkları telefonları uzun yıllar kullanmak isteyen kullanıcıları düşünen vivo, yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. vivo, yakın zamanda duyuracağı yenilikle Türkiye'de bir ilke imza atarak kullanıcıların pil sorunlarına da çözüm getirmeyi amaçlıyor. Ürünün öne çıkan diğer özellikleri ise 20 Mart'ta ön satış ile birlikte duyurulacak.



