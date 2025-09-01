 Startı Yağmur Tanrısevsin yaptı

Yağmur Tanrısevsin, Avrupa ve Asya Triatlon Şampiyonaları'nın startını verdi.

Makedonya'da çekimleri devam eden 'Benim Adım Aylamaz' dizisindeki partnerinin yapay zeka olmasına oyuncu, "Seyirciyi sürükleyici ve herkesin kendinden bir şeyler bulacağı hikaye bekliyor.

Teknoloji ve yapay zeka da hepimizin hayatının bir parçası oldu" dedi.

