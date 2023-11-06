  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sosyetik güzel Derin Mermerci ile Murat Aslan'dan aşk pozu

Sosyetik güzel Derin Mermerci ile Murat Aslan'dan aşk pozu... İşte detaylar...

Sosyetik güzel Derin Mermerci ile Murat Aslan'dan aşk pozu

Sosyetik güzel Derin Mermerci ile sevgilisi Murat Aslan'dan aşk pozu geldi.

Mermerci, sevgilisiyle romantik pozunu Instagram'dan yayınladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gonca Vuslateri mutfağa girdi! Yaşadıklarını anlattı!
  Magazin

Gonca Vuslateri mutfağa girdi! Yaşadıklarını anlattı!

Gülben Ergen’den gönderme: Göğsümde çok yılan taşıdım
  Magazin

Gülben Ergen’den gönderme: Göğsümde çok yılan taşıdım

Kayahan’ın bilinmeyen gerçeğini kızı Beste Açar anlattı
  Magazin

Kayahan’ın bilinmeyen gerçeğini kızı Beste Açar anlattı

Ünlü oyuncu Irmak Ünal dünyayı keşfetmeye çıktı
  Magazin

Ünlü oyuncu Irmak Ünal dünyayı keşfetmeye çıktı

Dilan Polat'ın cezaevindeki birinci gününde neler yaşadığı ortaya çıktı!
  Gündem

Dilan Polat'ın cezaevindeki birinci gününde neler yaşadığı ortaya çıktı!

Dilara Kırmıt London Fashion Week'te yürüyecek
  Magazin

Dilara Kırmıt London Fashion Week'te yürüyecek