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Sosyetenin ünlü çifti Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'dan aşk pozu

Sosyetenin ünlü çifti Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ'dan aşk pozu geldi. İşte haberin detayları...

Sosyetenin ünlü çifti Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'dan aşk pozu

2021'de evlenen sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ'dan aşk pozu geldi.

 Sosyetenin ünlü çifti Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'dan aşk pozu

Cem ve Ada adında iki çocukları bulunan çift, öpüştüğü kareyi Instagram'dan paylaştı.

 Sosyetenin ünlü çifti Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'dan aşk pozu
Alkoçlar, iş insanıyla öpüştüğü kareye kırmızı kalp emojisi koydu.

Sosyetenin ünlü çifti Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'dan aşk pozu

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