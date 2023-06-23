 Sosyetenin ünlü çifti Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'dan aşk pozu

2021'de evlenen sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ'dan aşk pozu geldi.

Cem ve Ada adında iki çocukları bulunan çift, öpüştüğü kareyi Instagram'dan paylaştı.



Alkoçlar, iş insanıyla öpüştüğü kareye kırmızı kalp emojisi koydu.

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