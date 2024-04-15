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Soner Olgun 19 Nisan’da gala programıyla Zarifi sahnesinde

Türk müziğinin sevilen sesi ve bestekârı Soner Olgun, 19 Nisan’da Beyoğlu’nda kaliteli eğlencenin adresi Zarifi Restaurant’ta sahne alacak. Letafet, İyi Bayramlar, Sevda Diye Bir Kuş gibi albümleriyle akıllarda yer edinmiş olan ünlü sanatçı, etkileyici sesi ve müthiş sahne performansıyla Zarifi misafirlerine unutulmaz bir akşam yaşatacak. 

Soner Olgun 19 Nisan’da gala programıyla Zarifi sahnesinde

 

 

 

Bir Beyoğlu Klasiği olarak 20 yıldır lezzetli mezeleri kaliteli eğlenceyle birleştirmeye devam eden Zarifi Restaurant, birbirinden değerli sanatçıları ağırlıyor. Türk müziğinin sevilen sesi Soner Olgun, Gala programıyla 19 Nisan’da sevenleriyle Zarifi’de buluşacak. Davudi sesi ve hikâye anlatıcılığıyla izleyicilere parçaların ruhunu derinden hissettiren Olgun, cuma akşamınızı unutulmaz kılacak. 

 

Soner Olgun 19 Nisan’da gala programıyla Zarifi sahnesinde

 

SAHNEDE GEÇEN BİR ÖMÜR

 

30 yıldan uzun zamandır sahne alan ve kaliteli eğlence denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Soner Olgun, “zarif bir yemek, sıcak bir sohbet ve kaliteli bir eğlence” arayanların tercihi Zarifi’de sahne alacak. Canlı performansı ve sahne hâkimiyetiyle Türkiye’nin en başarılı sanatçılarından biri olan Olgun, yıllardır Türkiye’nin her yerinde ve Kıbrıs’ta her kuşaktan dinleyicinin katıldığı kalabalık konserler veriyor. Letafet, Her Şey Değişmeli, İyi Bayramlar, İyi Bayramlar Türkiye, Sevda Diye Bir Kuş, Yakarım Yağmurları albümleriyle akıllarda yer edinmiş olan Olgun’un bugüne kadar yayınlanmış sözü veya müziği kendisine ait 35 eseri bulunuyor. Letafet isimli oyun yazan ve müziklerini yapan sanatçı, bazı kanallarda Soner Olgun ile İyi Bayramlar adında müzik programları hazırlayıp sundu. Aynı zamanda 1997-2014 yılları arasında aralıksız 17 yıl boyunca aynı mekânda her cuma ve cumartesi sahne alarak, bir rekora imza atan Olgun, eski Beyoğlu'nun eğlence geleneğine sadık kalarak misafirlerini ağırlayan Zarifi sahnesine çok yakışacak.

 

Soner Olgun 19 Nisan’da gala programıyla Zarifi sahnesinde

 

ORYANTAL DANS ŞOVU

 

Ayrıca cumartesi akşamına oryantal dans sanatçısı Su Selda, koreografik modern şovuyla ayrı bir renk katarken, Zarifi’de kaliteli eğlenceyi, zengin kültürel geleneğin seçkin ve lezzetli örneklerinin sunulduğu bir menü tamamlayacak. Ballı patlıcan, Girit ezmesi, bademli cacık, tahinli semizotu, uskumru füme, dömi glas soslu dana brasato ve daha birçok orijinal lezzet, misafirlere tam bir şölen keyfi yaşatacak. Soner Olgun’un eşsiz performansına tanıklık etmek için rezervasyon yaptırmayı unutmayın!

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