Soner Olgun 19 Nisan’da gala programıyla Zarifi sahnesinde

Bir Beyoğlu Klasiği olarak 20 yıldır lezzetli mezeleri kaliteli eğlenceyle birleştirmeye devam eden Zarifi Restaurant, birbirinden değerli sanatçıları ağırlıyor. Türk müziğinin sevilen sesi Soner Olgun, Gala programıyla 19 Nisan’da sevenleriyle Zarifi’de buluşacak. Davudi sesi ve hikâye anlatıcılığıyla izleyicilere parçaların ruhunu derinden hissettiren Olgun, cuma akşamınızı unutulmaz kılacak.

SAHNEDE GEÇEN BİR ÖMÜR

30 yıldan uzun zamandır sahne alan ve kaliteli eğlence denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Soner Olgun, “zarif bir yemek, sıcak bir sohbet ve kaliteli bir eğlence” arayanların tercihi Zarifi’de sahne alacak. Canlı performansı ve sahne hâkimiyetiyle Türkiye’nin en başarılı sanatçılarından biri olan Olgun, yıllardır Türkiye’nin her yerinde ve Kıbrıs’ta her kuşaktan dinleyicinin katıldığı kalabalık konserler veriyor. Letafet, Her Şey Değişmeli, İyi Bayramlar, İyi Bayramlar Türkiye, Sevda Diye Bir Kuş, Yakarım Yağmurları albümleriyle akıllarda yer edinmiş olan Olgun’un bugüne kadar yayınlanmış sözü veya müziği kendisine ait 35 eseri bulunuyor. Letafet isimli oyun yazan ve müziklerini yapan sanatçı, bazı kanallarda Soner Olgun ile İyi Bayramlar adında müzik programları hazırlayıp sundu. Aynı zamanda 1997-2014 yılları arasında aralıksız 17 yıl boyunca aynı mekânda her cuma ve cumartesi sahne alarak, bir rekora imza atan Olgun, eski Beyoğlu'nun eğlence geleneğine sadık kalarak misafirlerini ağırlayan Zarifi sahnesine çok yakışacak.

ORYANTAL DANS ŞOVU

Ayrıca cumartesi akşamına oryantal dans sanatçısı Su Selda, koreografik modern şovuyla ayrı bir renk katarken, Zarifi’de kaliteli eğlenceyi, zengin kültürel geleneğin seçkin ve lezzetli örneklerinin sunulduğu bir menü tamamlayacak. Ballı patlıcan, Girit ezmesi, bademli cacık, tahinli semizotu, uskumru füme, dömi glas soslu dana brasato ve daha birçok orijinal lezzet, misafirlere tam bir şölen keyfi yaşatacak. Soner Olgun’un eşsiz performansına tanıklık etmek için rezervasyon yaptırmayı unutmayın!

