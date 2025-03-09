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Son zamanlarda ailesiyle kavga eden Özcan Deniz'den fotoğraflı cevap!  

Son zamanlarda ailesiyle kavga eden Özcan Deniz'den fotoğraflı cevap! İşte detaylar...

Son zamanlarda ailesiyle kavga eden Özcan Deniz'den fotoğraflı cevap!  

Özcan Deniz, son zamanlarda ailesiyle kavgasıyla gündemde... Ailesini sildiğini açıklayan şarkıcıdan, fotoğraflı cevap verdi.

Son zamanlarda ailesiyle kavga eden Özcan Deniz'den fotoğraflı cevap!  
Deniz, eşi Samar Dadgar, oğlu Kuzey, kavga etmediği aile üyeleri ve arkadaşlarıyla karesini paylaştı.

 

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