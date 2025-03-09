Son zamanlarda ailesiyle kavga eden Özcan Deniz'den fotoğraflı cevap!  

Özcan Deniz, son zamanlarda ailesiyle kavgasıyla gündemde... Ailesini sildiğini açıklayan şarkıcıdan, fotoğraflı cevap verdi.



Deniz, eşi Samar Dadgar, oğlu Kuzey, kavga etmediği aile üyeleri ve arkadaşlarıyla karesini paylaştı.

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