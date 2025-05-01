  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Son Kabadayı setinden ilk kare!

Son Kabadayı setinden ilk kare!

Son Kabadayı setinden ilk kare!

Son Kabadayı filmi sete çıktı. Başrolünde şampiyon kick bokscu Selçuk Kılıç ve tescilli güzel Dilara Kırmıt’ın yer aldığı, aksiyon ve macera dolu Son Kabadayı filminin çekimleri Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

 Son Kabadayı setinden ilk kare!

Yusuf Barutçu (Selçuk Kılıç) ile Serpil’in (Dilara Kırmıt) sokaklarda verdiği yaşam mücadelesi konu alan filmden paylaşılan ilk kareler heyecan yarattı. Yapımını Storworks Productions’un üstlendiği, yönetmen koltuğuna Alp Can Yolyapan’ın oturduğu filmde; Selçuk Kılıç ve Dilara Kırmıt ile birlikte Cahit Kayaoğlu, Ayhan Işık, Altuğ Seçkiner ve Edip Çapanoğlu gibi isimler rol alıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ferhat Göçer'den itiraflar! O bataklığın içinde kayboluyorum
  Magazin

Ferhat Göçer'den itiraflar! O bataklığın içinde kayboluyorum

İdil Özbek ve Metehan Yondemir dünyaevine girdi
  Cemiyet

İdil Özbek ve Metehan Yondemir dünyaevine girdi

Taşlı, Payetli ve Zarif Abiyelerle Fark Yaratın – TheZKS Koleksiyonu
  Hayatın İçinden

Taşlı, Payetli ve Zarif Abiyelerle Fark Yaratın – TheZKS Koleksiyonu

Devrim Özkan ile evliliğin eşiğinden dönen Lucas Torreira oyuncuyu unutup yeni aşka yelken açtı!
  Magazin

Devrim Özkan ile evliliğin eşiğinden dönen Lucas Torreira oyuncuyu unutup yeni aşka yelken açtı!

Melike Öcalan güzellik sırrını açıkladı!
  Magazin

Melike Öcalan güzellik sırrını açıkladı!

Doğa Dörtdoğan'a ustalardan tam not!
  Magazin

Doğa Dörtdoğan'a ustalardan tam not!