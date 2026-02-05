Somer Sivrioğlu World Governments Summit 2026’da konuşmacı olarak yer aldı

Dubai’de gerçekleşen ve dünyanın dört bir yanından liderlerin, karar vericilerin ve düşünce önderlerinin bir araya geldiği World Governments Summit 2026’da,

Somer Sivrioğlu iki ayrı forumda konuşmacı olarak yer alırken,

Türkiye’yi kültür, turizm ve deneyim odağında küresel zirvede temsil etti.

