 Sinan Güleryüz ve Özge Özder’den Volkan Konak’a duygusal ithaf

Müzikseverlerin büyük beğenisini toplayan Sinan Güleryüz ve Özge Özder’in birlikte seslendirdiği yeni şarkıları Duymadın Feryadımı, Sony Music Türkiye ofisinde gerçekleştirilen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Güleryüzlü ve pozitif tavırlarıyla dikkat çeken ikili, şarkıyı tamamen gönüllerinin sesini dinleyerek söylediklerini ve eseri rahmetli Volkan Konak’a ithaf ettiklerini açıkladı.

Eşi Selma Konak’ın da parçayı çok beğendiğini ve kendilerine tam destek verdiğini ifade ettiler.

Oyuncu Özge Özder’ın manevi annem dediği duayen Serpil Tamur da lansmana gelerek destek verdi. Özge Özder, Tamur’un bu jesti karşısında gözyaşlarını tutamadı ve dakikalarca ağladı.

Özge Özder, şarkının iki yıl önce kendilerine geldiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: “‘Bir Karadeniz ezgisi bize uygun mu?’ diye düşünüyorduk. Karadeniz ezgileri yapan değerli sanatçıların yanında bizim nasıl bir yorum getirebileceğimizi sorguladık. Fakat Volkan abiyi kaybetmemizin ardından bizde tarif edilemez bir yara oluştu. Şarkıyı yeniden dinlediğimizde artık bize Volkan abiyi hatırlatan bir parçaya dönüştü.”



Aynı zamanda klibin yönetmenliğini de üstlenen Özder, klipte kızlarının da yer aldığını belirterek bunun aileleri için unutulmaz bir anı olduğunu söyledi.



Sinan Güleryüz ise klibi aslında Karadeniz’de çekmek istediklerini ancak yoğun programları nedeniyle çekimlerin İstanbul Kilyos’ta yapıldığını anlattı. “Bir aile işi oldu. Çekimleri yarım günde tamamladık.” dedi.

