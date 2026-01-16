  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sinan Güleryüz ve Özge Özder’den Volkan Konak’a duygusal ithaf

Sinan Güleryüz ve Özge Özder’den Volkan Konak’a duygusal ithaf

Sinan Güleryüz ve Özge Özder’den Volkan Konak’a duygusal ithaf

Müzikseverlerin büyük beğenisini toplayan Sinan Güleryüz ve Özge Özder’in birlikte seslendirdiği yeni şarkıları Duymadın Feryadımı, Sony Music Türkiye ofisinde gerçekleştirilen basın toplantısıyla tanıtıldı.

 Sinan Güleryüz ve Özge Özder’den Volkan Konak’a duygusal ithaf

Güleryüzlü ve pozitif tavırlarıyla dikkat çeken ikili, şarkıyı tamamen gönüllerinin sesini dinleyerek söylediklerini ve eseri rahmetli Volkan Konak’a ithaf ettiklerini açıkladı.

 Sinan Güleryüz ve Özge Özder’den Volkan Konak’a duygusal ithaf

Eşi Selma Konak’ın da parçayı çok beğendiğini ve kendilerine tam destek verdiğini ifade ettiler.

 Sinan Güleryüz ve Özge Özder’den Volkan Konak’a duygusal ithaf

Oyuncu Özge Özder’ın manevi annem dediği duayen Serpil Tamur da lansmana gelerek destek verdi. Özge Özder, Tamur’un bu jesti karşısında gözyaşlarını tutamadı ve dakikalarca ağladı.

Sinan Güleryüz ve Özge Özder’den Volkan Konak’a duygusal ithaf

Özge Özder, şarkının iki yıl önce kendilerine geldiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: “‘Bir Karadeniz ezgisi bize uygun mu?’ diye düşünüyorduk. Karadeniz ezgileri yapan değerli sanatçıların yanında bizim nasıl bir yorum getirebileceğimizi sorguladık. Fakat Volkan abiyi kaybetmemizin ardından bizde tarif edilemez bir yara oluştu. Şarkıyı yeniden dinlediğimizde artık bize Volkan abiyi hatırlatan bir parçaya dönüştü.”


Aynı zamanda klibin yönetmenliğini de üstlenen Özder, klipte kızlarının da yer aldığını belirterek bunun aileleri için unutulmaz bir anı olduğunu söyledi.

Sinan Güleryüz ve Özge Özder’den Volkan Konak’a duygusal ithaf
Sinan Güleryüz ise klibi aslında Karadeniz’de çekmek istediklerini ancak yoğun programları nedeniyle çekimlerin İstanbul Kilyos’ta yapıldığını anlattı. “Bir aile işi oldu. Çekimleri yarım günde tamamladık.” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Berkay milyonluk aracıyla dikkat çekti
  Magazin

Berkay milyonluk aracıyla dikkat çekti

Gizem Özdilli: Aranan kan bulundu! Podyumların yeni yıldızı Ari Ünal geliyor
  Magazin

Gizem Özdilli: Aranan kan bulundu! Podyumların yeni yıldızı Ari Ünal geliyor

Çağrı Atakan'ın tarzı dikkat çekti
  Magazin

Çağrı Atakan'ın tarzı dikkat çekti

Gafur Uzuner'den İnci Taneleri açıklaması
  Magazin

Gafur Uzuner'den İnci Taneleri açıklaması

Ceylan'dan yeni albüm! Şöhret açıklaması
  Magazin

Ceylan'dan yeni albüm! Şöhret açıklaması

Bestemsu Özdemir anne oldu
  Magazin

Bestemsu Özdemir anne oldu