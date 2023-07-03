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Simge Sağın 'Harcandığını' söyledi

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, konserinde itirafta bulundu. İşte haberin detayları...

Simge Sağın 'Harcandığını' söyledi

Simge Sağın, bayramın son günü Alaçatı Hayal Kahvesi’nde sahne aldı.

 Simge Sağın 'Harcandığını' söyledi

Şarkıcı, yine kombiniyle dikkat çekti. Sağın, ‘Harcandıkça’ adlı çalışmasını söylemeden önce, “Merak ediyorum, aranızda harcanan kaç kişi var? Ben hem harcadım hem de harcandım. O yüzden bu eseri söylüyorum” dedi.

Simge Sağın 'Harcandığını' söyledi

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