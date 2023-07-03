 Simge Sağın 'Harcandığını' söyledi

Simge Sağın, bayramın son günü Alaçatı Hayal Kahvesi’nde sahne aldı.

Şarkıcı, yine kombiniyle dikkat çekti. Sağın, ‘Harcandıkça’ adlı çalışmasını söylemeden önce, “Merak ediyorum, aranızda harcanan kaç kişi var? Ben hem harcadım hem de harcandım. O yüzden bu eseri söylüyorum” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.