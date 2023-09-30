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Simge Sağın'dan şaşırtan açıklama!

Simge Sağın, bu yaz İstanbul’daki 5’inci, Turkcell Vadi’deki 3’üncü açık hava konserini vererek yaz sezonunu kapattı.

Simge Sağın'dan şaşırtan açıklama!

Başta Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Antalya ve Didim olmak üzere yazı açık hava konserleriyle geçiren Simge Sağın, gelen yoğun istek üzerine programa eklenen, İstanbul’daki 5’inci konserini Atlantis Yapım organizasyonu ile dün akşam Turkcell Vadi sahnesinde verdi. Yoğun ilgi gören konserde Simge 3’ncü kez Turkcell Vadi sahnesinde hayranlarıyla buluştu.

 Simge Sağın'dan şaşırtan açıklama!

2023 yaz sezonunu bu muhteşem konser ile kapatan Simge “Sizlere ve bana bu duyguyu yaşatan Allah’ıma şükürler olsun” dedi. Babgal’dan Yasemin Yılmaz imzalı iki kıyafet giyen Simge her zamanki gibi tarzıyla da çok konuşuldu.

 Simge Sağın'dan şaşırtan açıklama!

Geçen martta çıkardığı ve kısa sürede hit olan “Harcandıkça” şarkısını söylemeden önce seyircisiyle dertleşen Simge Sağın, “Bu şarkının yapım aşamasında birine öyle yüksektim ki. Sonra harcandım! Ben de harcadım. Yani hem harcandım hem harcadım. Zaten başımıza ne geliyorsa ya ‘Sevmek Yüzünden’ ya da harcanmaktan geliyor. Teşekkür ediyorum Harcayanlara… Güzel şarkı söyletiyorlar bana…” sözleriyle seyirciden büyük alkış aldı.

Simge Sağın'dan şaşırtan açıklama!

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