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Sıfır Kilometre’de Can Kızıltuğ ile yepyeni bir macera

3391 Kilometre’nin devam filmi olan "Sıfır Kilometre", izleyiciyi yepyeni bir maceraya davet ediyor. Bu heyecan verici projede, yakışıklı ve yetenekli oyuncu Can Kızıltuğ Kuzey karakterine hayat verecek. Bu haber, oyuncunun sevenlerinde büyük bir heyecan yarattı.

Sıfır Kilometre’de Can Kızıltuğ ile yepyeni bir macera

Reyting rekorları kıran dizilerdeki performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken Can Kızıltuğ, oyunculuk kariyerine Çukur dizisiyle adım attı. Ardından Kuzey Yıldızı, Dönence ve son olarak Kızıl Goncalar dizisinde sergilediği başarılı performanslarla büyük beğeni topladı.

Sıfır Kilometre’de Can Kızıltuğ ile yepyeni bir macera

"Sıfır Kilometre", Böcek Films, MGX Film ve Plaza Film ortak yapımı olarak seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Prodüksiyonu Böcek Films tarafından üstlenilen film, iki karakter arasındaki mesafenin artık bir engel olmadığı etkileyici bir hikayeyi anlatıyor.

Başrollerini Derya Pınar Ak ve Haktan Zavlak’ın paylaştığı bu filmde, Can Kızıltuğ’un Kuzey karakterine kattığı derinlik ve enerji, izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

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