 Sibel Turnagöl eşi Mehmet Çelik'e Sevgililer Günü'nde anlamlı bir hediye aldı

Sibel Turnagöl on iki yıllık eşi Mehmet Çelik’e 14 Şubat “Sevgililer Günü” hediyesi olarak tebrik kartı yollayıp öğrencilere destek verdi. Turnagöl “Bundan daha güzel ve anlamı olan bir Sevgililer Günü hediyesi daha olamaz” dedi.

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı YEKÜV, 14 Şubat’ta kutlanacak “Sevgililer Günü” için anlamlı bir hediye alternatifi hazırladı. Vakfın web sitesinde yer alan “Bağışlar” kısmında yer alan “Özel Gün Kartları” bölümünde Sevgililer Günü için hazırlanan tebrik kartları kişiye özel hale getirilerek farklı ve anlamlı bir hediyeye dönüşüyor. Sevgililer Günü kartı için güvenli ödeme sistemi üzerinden yapılan bağışlarda vakfın karşılıksız burs verdiği öğrencileri için harcanıyor ve böylece eğitime katkı sağlanıyor.

EŞİNE SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ OLARAK ÖĞRENCİLERE DESTEK VERDİ

Ünlü sanatçı Sibel Turnagöl’de YEKÜV Vakfı’nın “Sevgililer Günü”ne özel hazırladığı tebrik kartlarından eşi Mehmet Çelik adına hazırlayarak Sevgililer Günü’nü kutladı ve öğrencilere destek olanlar kervanına katıldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda Sevgililer Günü için on iki yıldır evli olduğu eşine hediye arayışına giren Sibel Turnagöl, İstanbul’da eğitim hayatlarını sürdüren öğrencilere 14 Şubat vesilesiyle destek olabileceğini öğrenince harekete geçtiğini söyledi.

(YEKÜV Vakfı Başkanı Tülay Erkan Sevgileler Günü için hazırlanan kart tasarımlarını tanıttı. Işın Özdemir - Tülay Erkan - Melis Arslan - Yasemin Dingersu)

Yakın çevresindeki dostlarına arkadaşlarına da bu yıl ki hediyesinin farkını ve önemini anlattığını belirten Turnagöl “Her yıl eşim için özenle hediye seçerim. Ancak bu sefer hediyeyi YEKÜV Vakfı kutlama kartı olarak vermeyi uygun gördüm. Çünkü bu hediye tebrik kartı öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak ve destek olacak. Bundan daha güzel ve anlamı olan bir Sevgililer Günü hediyesi daha olamaz. Herkesi bu güzel ve anlamlı hediyeyi sevgililerine vermeleri çağrısında bulunmak istiyorum” dedi.

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