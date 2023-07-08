  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sezen Aksu'ya saplantılı hayran şoku

Sezen Aksu’nun Beykoz’daki denize sıfır yalısında birkaç ay önce korku dolu anlar yaşandı. İşte detaylar...

Sezen Aksu'ya saplantılı hayran şoku

Sezen Aksu’nun Beykoz’daki denize sıfır yalısında birkaç ay önce korku dolu anlar yaşandı. Sanatçının kapısına dayanan kadın, “Sezen Hanım’ı öldürmek mi istiyorsunuz siz? Burada onu hapis tutuyorsunuz” diyerek güvenliğe saldırdı. Aksu, daha önce de üç kez kapısına dayanan saplantılı hayranından şikâyetçi oldu. Yargıya taşınan olay, TV100’ün haberine göre şöyle gelişti: 2022 yılının ekim ayında bir gece 02.00 sıralarında Sezen Aksu’nun Beykoz’daki evinin zili çaldı. Kapıyı güvenlik görevlisi A.K. açtı. 47 yaşındaki Azeri uyruklu L.M. isimli kadın, “Sezen Hanım’la görüşmek istiyorum” dedi. A.K buna karşı çıktı. Kadın, güvenlik görevlisini itekleyerek içeri girince ortalık karıştı. L.M. bağırarak, “Sezen Hanım’ı öldürmek mi istiyorsunuz siz? Burada onu hapis tutuyorsunuz” diyerek hakaretler savurdu. Olay, Beykoz Emniyeti’ne yansıdı. Polisler kadını gözaltına aldı. L.M.’nin önce de dört kez Aksu’nun evine geldiği ortaya çıkınca savcılık konuya el attı.

Sezen Aksu'ya saplantılı hayran şoku

L.M.’den şikâyetçi olan Sezen Aksu, ifadesinde şunları anlattı: “Bu şahıs mart, mayıs, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere dört kere evime gelmek suretiyle, kapıyı zorlayarak ve güvenliğime tehdit, hakarette bulunarak rahatsızlık vermiştir. 2022 yılının ekim ayında yapmış olduğu eylemde somut olarak içeriye girme iradesini belli etmiştir.

TEKNEYLE İSKELEMİ YIKTI

Bir keresinde de evimin iskelesine yanaşmak suretiyle iskelede zarar olacak şekilde yıkıma sebep vermiştir. O zaman hayranım olarak kabul ettiğimden şikâyetçi olmamıştım. Şu aşamada rahatsızlık boyutunun fazlalaşmasıyla şikâyetçiyim.”

Sezen Aksu'ya saplantılı hayran şoku

TATLI GETİRDİM

L.M. ise emniyette yaşananları şöyle anlattı: “2022 yılının mart ayında Sezen Hanım’a nevruz bayramı dolayısıyla tatlı getirmiştim. Güvenlik görevlisi A.K. beni kabul etmedi. Ben güzel bir dille konuşarak bu şahsı ikna ettim. Tatlıyı ona teslim ettim. Sonrasında yine Sezen Aksu’nun evine gittim. Kendisiyle vedalaşacaktım. Aynı güvenlik görevlisi beni tersledi. Kimsenin kapısını zorlamadım. Bana iftiralarda bulunan A.K. isimli güvenlik görevlisinden şikâyetçiyim.” (Hürriyet)

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sezen Aksu'dan Merve Dizdar'a tebrik ziyareti
  Magazin

Sezen Aksu'dan Merve Dizdar'a tebrik ziyareti

Ajda Pekkan'ın sevgilisi var mı? Pekkan'da flaş açıklama...
  Magazin

Ajda Pekkan'ın sevgilisi var mı? Pekkan'da flaş açıklama...

Fanatik Fenerbahçeli olan Derya Uluğ'dan Real Madrid'e transfer olan Arda Güler açıklaması!
  Magazin

Fanatik Fenerbahçeli olan Derya Uluğ'dan Real Madrid'e transfer olan Arda Güler açıklaması!

  Demet Özdemir bakın hangi dünyaca ünlü oyuncuya benzetildi?
  Magazin

  Demet Özdemir bakın hangi dünyaca ünlü oyuncuya benzetildi?

Atatürk'ü oynayacak Aras Bulut İynemli'nin sözleşmesindeki 'o' madde şok etti!
  Magazin

Atatürk'ü oynayacak Aras Bulut İynemli'nin sözleşmesindeki 'o' madde şok etti!

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in mayolu fotoğrafı beğeni topladı
  Magazin

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in mayolu fotoğrafı beğeni topladı