Sezen Aksu'nun ölüm korkusu nasıl geçti! 'Bana çok iyi geldiniz'

Osman Müftüoğlu, konuk olduğu 'Yeni Hayat' programında Sezen Aksu ile tanışma hikayesini paylaştı. Müftüoğlu, Ankara Numune Hastanesi'nin başhekimiyken, ortak arkadaşları aracılığıyla Sezen Aksu'nun hastalandığını ve durumun çok ciddi olduğunu öğreniyor ama bir araya gelemiyorlar.

"BENİM YAZIYORSA BENİMDİR"

Ünlü sanatçı, ilerleyen süreçte Müftüoğlu'nu telefonla arıyor ve "Çok hastayım size ihtiyacım var. Hayatımla ilgili ciddi endişelerim var" diyor. Müftüoğlu, "Bu şarkılarınızın altında söz müzik Sezen Aksu yazıyor. Gerçekten siz mi yazıyorsunuz, yoksa başkaları yazıyor siz kendi adınızı mı koyuyorsunuz?" sorusunu yöneltiyor. Bu sözlere sinirlenen Aksu'dan "Olur mu öyle şey, benim yazıyorsa benimdir" cevabı geliyor.

"KORKMAYIN KOLAY KOLAY ÖLMEZSİNİZ"

Müftüoğlu, "Bu kadar güzel söz ve müzik yapabilen birisi olağanüstü birisidir. Allah'ın mucize etki diye tanımladığımız mucize kısmetleri bu insanlara ayrılmıştır diye düşünüyorum. Öyle ölümden korkmayın kolay kolay ölmezsiniz" diyor.

Aynı akşam Prof. Dr. Müftüoğlu'nu yeniden arayan Sezen Aksu, "Çok iyi geldiniz bana. Ben etkilendim, buluşmak için acele etmeyin" ifadelerini kullanıyor.

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